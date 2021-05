O vereador Dr. Jamal presentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes indicações de melhorias, patrolamento, encascalhamento e compactação das ruas do bairro Lagoa Dourada, Instalação de luminárias e refletores em 5 postes localizados no campo de futebol público da Rua Armal, no bairro Lagoa Dourada.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense. Além disso o vereador disponibiliza o número de seu gabinete para que a população possa entrar em contato, através do Whatsapp que veio para aproximar ainda mais e garantir assim, um atendimento mais rápido das solicitações. Whatsapp do gabinete do Dr. Jamal: (67) 3316-1645