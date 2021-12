Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes indicações de melhorias: 1- Sinalização horizontal e pintura na via, na Rua São Bartolomeu, em toda sua extensão Vila Nasser. 2- Sinalização horizontal e pintura na via, Rua Januário Barbosa.Vila Santa Luzia. 3- Recapeamento asfáltico na Rua Manoel Vieira de Souza, em toda sua extensão. Vila Piratiningal. 4- Ronda policial ostensiva no Jardim Canguru, em especial nas proximidades da Escola Municipal Professora Arlene Marques de Almeida e do campo de futebol na Rua Catiguá. Jardim Canguru. 5- Câmeras de Monitoramento no campo de futebol da Rua Catiguá, Jardim Canguru. 6- Academia ao ar livre localizada no campo de futebol na Rua Catiguá, Jardim Canguru.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense.