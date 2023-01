Vereador Dr. Jamal apresentou á câmara municipal de Campo Grande, as seguintes melhorias: 1- Tapa – buraco na Rua Carlos Scardite, altura do número 337, Cophasul.

2- Implantação de abrigo de ônibus coberto na Rua Tia Eva, altura do número 364, próximo à Avenida Prefeito Heráclito Diniz de Figueiredo. Núcleo Habitacional Universitário/ Jardim Seminário.

3 – Tapa – buraco na Rua Muriaé, entre os números 08 e 717. Jardim Otacília / Bairro Seminário.

4 – Tapa – buraco na Rua Cristóvão de Barros, altura do número 218. Jardim Oracília/ Bairro Seminário.

5 – Implantação asfáltica na Rua 35, na Vila Nova Campo Grande.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense.

