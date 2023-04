Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes melhorias:1- Limpeza no canteiro central da Rua Sol Nascente, no Jardim Jockey Club.

2- Tapa – buraco na Rua Clorita, n 34, no bairro Coopharário.

3 – Revitalização com pintura e sinalização dos quebra – molas em toda extensão da Rua Ana Luiza de Souza , no bairro Universitário.

4 – Limpeza, na Rua Andes, n° 92, no Jockey Club.

5- Recapeamento asfáltico em toda extensão da Avenida das Primaveras, no Jardim Jockey Club.

6- Recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Manoel Vieira de Souza, na Vila Piratininga.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense.

