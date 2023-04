Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes melhorias:

1- Limpeza no campo de futebol localizado na Rua Expedicionário Alcindo Jardim Chagas, no Jardim Aero Rancho.

2- Tapa – buraco na Rua Sete de Setembro, altura do número 1882. Centro.

3 – Aplicação de fumacê na Rua Gualter Barbosa e demais ruas do Bairro Campo Belo.

4 – Aplicação de fumacê na Rua Clark e demais ruas do Jardim Montevidéu.

5- Aplicação de fumacê na Rua Zulmira Borba e demais ruas do Bairro Nova Lima.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense.



