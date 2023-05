Vereador Dr. Jamal apresentou à câmara municipal de Campo Grande, as seguintes melhorias: 1- Revitalização da Praça dos Comerciários, localizada entre as Ruas Oviedo e Rua San Isidro, na Vila Alba.

2- Recapeamento asfáltico em toda extensão da Avenida Madrí, na Vila Alba.

3 – Recapeamento asfáltico em toda extensão da Rua Itaparica, no Parque Novos Estados.

4 – Implantação asfáltica na Rua Saladino Nunes, no Residencial Oliveira.

5- Ronda policial ostensiva na Rua Cora e demais ruas do Bairro Guanandi.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense.

Whatsapp do gabinete do Dr. Jamal: (67) 3316-1645. Conheça mais o meu trabalho. Siga e curta as minhas redes sociais no Facebook @VereadorDrJamalSalem e Instagram @drjamall.