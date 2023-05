Vereador Dr. Jamal apresentou à câmara municipal de Campo Grande, as seguintes melhorias: 1-Sinalização horizontal e vertical em toda extensão da Rua Angelim do Cerrado, no Recanto do Cerrado.

2- Troca de lâmpadas na Rua Santa Bernadete, entre os números 500 a 742, na Vila Santa Luzia.

3 – Troca de lâmpada na Rua Adolpho Pereira Barbosa, n 177, no loteamento Dona Dedé.

4 – Limpeza da área verde na Rua Santa Rosa, esquina com a Rua Flávio Pedra, na Vila Santa Luzia.

5 – Sinalização horizontal e vertical em toda extensão da Rua Mônica, na Vila Santa Luzia.