Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes melhorias:

do número 445, entre a Rua Antônio de Moraes Ribeiro e Ovídeo de Paula Corrêa. Vila Nasser.

3- Reordenamento no trânsito no sentido de facilitar o acesso dos moradores do Condomínio Cachoerinha, sentido bairro Santa Fé Uniderp, direção sul , Avenida Ceará, 700. Santa Fé.