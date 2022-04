Vereador Dr. Jamal apresentou à Câmara Municipal de Campo Grande, as seguintes melhorias no Bairro Vila Nasser.

1- Sinalização horizontal e vertical na Rua Ovídeo de Paula Corrêa, em toda sua extensão. Vila Nasser.

2- Implantação de quebra – molas na Rua Santo Inácio, altura do número 745. Vila Nasser / Vila Santa Luzia.

3- Limpeza e manutenção de Academia ao ar livre na Rua Alfredo Nobel, 545, esquina com a Rua Lindóia. Vila Marli/ Vila Nasser.

As presentes solicitações visam atender às necessidades e reivindicações da comunidade e garantir melhoria de vida da população campo-grandense. Whatsapp do gabinete do Dr. Jamal: (67) 3316-1645