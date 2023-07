“Vereador Dr. Jamal destaca importância do NASF no fortalecimento da saúde familiar”

Em reunião no NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) junto com o Vereador Dr. Jamal, e coordenadora Alana Galeano e os membros da sua equipe, Bruna e Américo.

O NASF desempenha um papel fundamental no fortalecimento da Atenção Básica à Saúde, oferecendo suporte e assistência especializada às equipes das Unidades Básicas de Saúde. Seu compromisso em trabalhar de forma integrada e interdisciplinar é digno de admiração.

Através de suas atividades, o NASF busca promover ações preventivas, realizar atividades educativas e oferecer atendimentos complementares nas áreas de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição, psicologia, terapia ocupacional, entre outras. Eles atuam como verdadeiros agentes de transformação, proporcionando cuidado holístico e promovendo a saúde de maneira abrangente.

Não se pode deixar de reconhecer a dedicação e o comprometimento de cada profissional que faz parte do NASF. Seu empenho em oferecer um atendimento humanizado, acolhedor e eficiente faz toda a diferença na vida das pessoas que dependem dos serviços de saúde.

Dr. Jamal, o médico da família, também esteve presente na reunião e ressaltou a importância do trabalho realizado pelo NASF. Ele destacou que a equipe do núcleo é fundamental no suporte aos profissionais da Atenção Básica, buscando soluções para os casos mais complexos e auxiliando no encaminhamento correto dos pacientes.

Além disso, o NASF também se mostra um espaço de capacitação e troca de experiências entre os profissionais da saúde. Durante a reunião, foram discutidos diversos casos e estratégias para melhorar o atendimento e a saúde da população.

Parabéns a toda equipe do NASF e aos demais profissionais envolvidos. Seu trabalho é essencial e faz toda a diferença na vida das pessoas que precisam de cuidados especiais. conclui Dr. Jamal Salem