Vereador Dr Jamal Salem Homenageia 3 personalidades em solenidade de comemoração ao 124º aniversário de Campo Grande

Uma noite de celebração e reconhecimento tomou conta do cenário local, quando a cidade se reuniu para a solenidade de outorga do Título de Cidadão Campo-Grandense, Medalha do Mérito Legislativo e Título de Cidadão Benemérito, sendo cada vereador com a responsabilidade de homenagear três personalidades.

O evento, que aconteceu no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, foi um tributo emocionante a indivíduos notáveis que enriqueceram a comunidade com suas realizações e dedicação excepcionais, em comemoração ao 124º aniversário de Campo Grande. A cerimônia iniciou com uma emocionante apresentação cultural realizada por Gersão, Lucas e Pecois.

No encontro, três personalidades receberam suas honrarias das mãos do Vereador Dr. Jamal Salem: Carlos Lucas Mali, Maria Lúcia Nogueira Fernandes e Silvânia da Silva Silvestre Cabral. Cada um deles, por meio de suas trajetórias únicas e contribuições notáveis, cativou os corações e mentes dos cidadãos campo-grandenses.

Carlos Lucas é nascido em Corumbá (MS), em 07 de fevereiro de 1956. É graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Faculdade Farias Brito em São Paulo. Cursou mestrado na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, bem como possui MBA em Construções Sustentáveis pelo IPOG, em Campo Grande MS. Foi presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, seccional MS e vice-presidente Nacional do Instituto de Arquitetos do Brasil. Foi responsável por diversos projetos arquitetônicos em obras relevantes em Campo Grande, foi conselheiro do Conselho Regional de Arquitetura e Urbanismo MS, e professor de Arquitetura da Universidade para Desenvolvimento da Região do Pantanal – UNIDERP. O homenageado vem contribuindo de maneira decisiva no segmento da Arquitetura e Urbanismo em

Mato Grosso do Sul.

Maria Lúcia é nascida em Três Lagoas MS, em 14 de maio de 1963. É Bacharel em Direito pelo Instituto Toledo em Araçatuba (SP), bem como licenciada em Ciência Sociais e Habilitação Plena em Música. É funcionária de carreira da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (SANESUL), no cargo de advogada. Foi chefe de gabinete na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e atualmente é superintendente do Terceiro Setor na Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos de MS, contribuindo de maneira decisiva no segmento da Assistência Social.

Doutora Silvânia, é sul-matogrossense, natural da cidade de Paranaíba, nascida em 15 de dezembro de 1958, com graduação em Odontologia pela Faculdade do Triângulo Mineiro, em 1980. É especialista em Odontopediatria pela UNESP (Universidade Estadual Paulista), foi presidente da Associação Brasileira de Odontologia, seccional Três Lagoas, presidente da Fraternidade Feminina Loja Maçônica João Pedro de Souza e presidente do Conselho Regional de Odontologia de Mato Grosso Sul, no segundo mandato. A homenageada contribui de maneira decisiva para a melhoria da qualidade de vida em Campo Grande e no Estado de Mato Grosso do Sul.

Dr. Jamal ressaltou a importância de reconhecer aqueles que, com suas ações, contribuem para a melhoria da qualidade de vida da comunidade. Sua presença e suas palavras ecoaram o valor da diversidade e da colaboração na construção de uma cidade mais forte e unida.

O evento não apenas honrou as contribuições notáveis desses indivíduos, mas também serviu como um lembrete poderoso de que uma comunidade vibrante é construída sobre a base de pessoas dedicadas, que trabalham juntas para alcançar um futuro mais promissor. A solenidade de outorga do título de Cidadão Campo-Grandense não foi apenas uma celebração, mas também um compromisso renovado de seguir adiante, inspirados pelo exemplo dos homenageados, para tornar a cidade um lugar ainda melhor.