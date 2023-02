O Médico da Família e Vereador Dr. Jamal Salem se reuniu nesta manhã (10) com os representantes da Associação dos Servidores Administrativos da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU) Thiago de Araújo Barateli (Presidente) e Henrique de Souza Siqueira (Vice-presidente), com o advogado Márcio Almeida e com o Secretário de Governo de Campo Grande Mario César Oliveira (MDB).

O objetivo da reunião foi debater sobre a unificação e enquadramento da categoria administrativa, bem como o plano de cargos e carreira e equiparação do auxílio alimentação. “Assim como em outras categorias, o setor administrativo da SESAU merece atenção, já que os funcionários necessitam dessa padronização”, explica o Dr. Jamal.

Para Mario Cesar, a reivindicação é pertinente e se dispôs a realizar um estudo sobre o impacto financeiro de forma que possa atender ao pedido da categoria o mais breve possível. “Eu como Vereador, solicitei agilidade em apoio à categoria, uma vez que a lei já foi aprovada e precisa ser cumprida”, justifica o Dr. Jamal.