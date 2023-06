Vereador Dr. Loester consegue diversas melhorias para o bairro Rita Vieira e região

Nos últimos dias, os moradores do bairro Rita Vieira e região têm desfrutado de diversas melhorias, principalmente no que se trata de limpeza, lazer e segurança. As benfeitorias foram realizadas após o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, Dr. Loester encaminhar inúmeros pedidos para o Poder Executivo Municipal, visando a qualidade de vida da população.

As indicações foram encaminhadas para as autoridades competentes desde o mandato anterior, e após muito trabalho, agora os moradores da região podem aproveitar de todas as ruas asfaltadas, praça revitalizada e pronta para uso, policiamento ostensivo, rede de esgoto, e ainda, está prevista para começar em agosto deste ano, a obra para construção de uma quadra de futsal na Praça do Jatobá, além de reforma da pista de caminhada já existente no local.

Entre as solicitações atendidas pelo Poder Executivo a pedido do vereador Dr. Loester estão as melhorias para a Praça do Jatobá, sendo elas: Implantação de quadra de esportes, limpeza, reforma de academia ao ar livre e recapeamento da pista de caminhada. A praça fica localizada na Rua Josué Ferreira, entre a Rua Dolíria Dias e Rua Etelca Aguiar.

Além disso, pavimentação asfáltica em todas as ruas do Rita Vieira, policiamento ostensivo, instalação de rede de esgoto, cobertura de ponto de ônibus e a instalação redutor de velocidade na Rua Rotterdan também foram outras solicitações atendidas após vários pedidos do parlamentar.

Por fim, outra indicação encaminhada para a Prefeitura Municipal de Campo Grande, mas ainda em andamento para ser atendida futuramente foi a solicitação de estudo técnico para a instalação de parque infantil na Praça do Jatobá.

Para o vereador Dr. Loester, as melhorias são de extrema importância para proporcionarem bem-estar e qualidade de vida aos moradores do bairro. “Acreditamos que estamos realizando um bom trabalho pela população e vamos continuar trabalhando para que essas conquistas cheguem a outros bairros”, disse o parlamentar.