Na noite especial do dia 8 de março, a Câmara Municipal de Campo Grande promoveu a Sessão Solene para outorga da Medalha Legislativa Celina Martins Jallad, proposta pela vereadora Luiza Ribeiro.

A solenidade teve como objetivo homenagear diversas mulheres em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense. A data foi instituída na Casa de Leis por meio das Resoluções nº 1.056/05, 1.069/07 e 1.169/13.

A Medalha leva o nome de Celina Jallad, que foi professora, empresária, deputada estadual e conselheira do Tribunal de Contas do Estado. Na sua carreira, foi secretária estadual de Ação Comunitária e de Bem-Estar Social. De 1995 a 1998 exerceu seu primeiro mandato como deputada estadual, sendo reeleita para mais três mandatos Filha do ex-governador Wilson Barbosa Martins e de Nelly Martins. Em 2010 foi empossada como conselheira do Tribunal de Contas, primeira mulher a ocupar o cargo. Celina faleceu em fevereiro de 2011.

Na ocasião, o vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Dr. Loester escolheu duas grandes mulheres para entregar suas homenagens, sendo elas: a empresária Clemilde Florentina Oliveira e a delegada da 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, Franciele Candotti Santana.

Ao receber a homenagem, a empresária Clemilde disse que ficou lisonjeada com o convite do vereador, e lembrou da sua admiração por Dr. Loester. “Eu admiro muito o vereador e acompanho seu trabalho, e ao ser escolhida para receber essa honraria, eu só posso demonstrar minha total gratidão e respeito”, acrescentou.

Já a delegada Franciele, fez questão de ressaltar que é importante as mulheres assumirem papeis de independência e poder na sociedade. “Me sinto muito horada em receber essa homenagem, porque ser mulher é uma dádiva, e nós precisamos representar nossa classe em qualquer profissão”, disse ela muito feliz durante a solenidade.

CONFIRA O CÚRRICULO DAS HOMENAGEADAS

Clemilde Florentina Oliveira

A homenageada é natural de Cuité, interior da Paraíba, formada em Serviço Social pela Universidade de Campina Grande, profissão que atuou durante 13 anos como assistente social na Prefeitura Municipal de Guarulhos, onde residiu por 25 anos. Atualmente é escritora e empresária no ramo de recauchutagem de pneus e reside em Campo Grande com a família.

Franciele Candotti Santana

Graduada em direito pela Universidade Estadual de Londrina no ano de 2007, ingressou na Polícia Civil de Mato Grosso do Sul no ano de 2010, foi titular da Delegacia da Mulher em Dourados nos anos de 2010 e 2011.

Atuou na DEPAC – (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário), em Campo Grande por cinco anos, inclusive como delegada adjunta. Foi Delegada de Polícia na DEAM – (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) em Campo Grande por dois anos e meio. Atuou como Delegada adjunta na DEPCA – (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente), entre os anos de 2018 e 2021. Atualmente, desde agosto de 2021 é delegada adjunta na 7º Delegacia de Polícia de Campo Grande.