Na última quarta-feira (19), foi realizada na Câmara Municipal de Campo Grande a Sessão Solene em homenagem ao Dia do Psicólogo. A solenidade foi proposta pelo vereador Ronilço Guerreiro, terceiro secretário da Casa de Leis, sendo instituída pela Lei nº 5.218/13 e pelas Resoluções 1.232/16 e 1.233/16.

A honraria foi concedida aos profissionais selecionados pelos vereadores e devidamente inscritos no Conselho Regional de Psicologia, que tenha se destacado na sua área de atuação. Foram 48 homenageados que receberam a Medalha Maria Solange Felix Pereira, instituída pela Resolução 1.233/16, em homenagem à psicóloga que deixou diversas contribuições para a área como mestre, autora e coautora de várias publicações.

O vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Dr. Loester escolheu duas psicólogas de Campo Grande que realizam um serviço de excelência no ramo da psicologia, sendo elas: Dra. Ruth Vieira dos Santos Mesquita e Dra. Elenise Roldan Melgarejo.

Há quase 30 anos atuando como psicóloga, a homenageada Elenise Roldan disse que se sentiu honrada em receber a honraria. “Para mim é uma honra e mais do que isso, me sinto representando a psicologia, profissão que tanto admiro”, afirmou a psicóloga que atualmente atua com terapia de casais.

Infelizmente, devido a um imprevisto, a Dra. Ruth Vieira não conseguiu comparecer à solenidade, entretanto, Dr. Loester reiterou sua admiração pela profissional sendo representada por Niely Barbieri de Oliveira, que recebeu o diploma e a medalha em nome da amiga.