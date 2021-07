Na manhã desta segunda-feira (19), o vereador Dr. Loester (MDB), recebeu em seu gabinete o vereador Dr. Jamal (MDB), a Dra. Maria José, presidente do Movimento Democrático Brasileiro Mulher MS e a professora Nilva Santos, presidente do MDB de Campo Grande. Na ocasião, foi discutido sobre um tema muito pertinente: A valorização da Mulher na Política Partidária.

Em setembro do ano passado, a senadora Simone Tebet (MDB-MS) apresentou projeto (PL 4391/2020) que estabelecia a reserva de pelo menos 30% dos lugares para cada gênero na composição dos órgãos partidários de direção, de assessoramento e de apoio, sob pena de dissolução desses colegiados e nulidade de suas decisões. O objetivo era permitir que as mulheres competissem em condição de igualdade com os homens nas eleições.