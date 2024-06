Vereador Dr. Loester prestigia posse de Gian Sandim na Câmara Municipal

Na última quarta-feira (29), a Câmara Municipal de Campo Grande empossou Giancarlo Josetti Sandim que assumiu a vaga de vereador, durante licença do titular Claudinho Serra.

Segundo o vice-presidente da Casa, vereador Dr. Loester, “a Câmara não pode ficar sem estar com seu quadro completo e acredito que com essa posse se revolve esse vácuo que estava na nossa Casa de Leis. Isso pra mim é muito importante, porque mostrar o valor que tem aquela pessoa que tem respeito pelo partido, que tem posição partidária. Ele permaneceu no partido e hoje está sendo agraciado por essa capacidade que ele teve de ser um partidário, infelizmente sete saíram do partido e ele ficou. Então nada mais justo que ele assuma esta cadeira”, disse.

Além disso, Dr. Loester que também é médico ginecologista e obstetra, fez questão de ressaltar sua alegria em empossar o novo vereador, tendo em vista que teve o prazer de trazê-lo ao mundo. “É gratificante para mim, empossar como colega um homem o qual tive a oportunidade de fazer o parto. Desejo sucesso nesta nova caminhada”, afirmou.

Gian Sandim assumiu como vereador de Campo Grande, devido ao afastamento de Claudinho Serra, após ser eleito 8º suplente pelo PSDB com 1.227 votos nas eleições municipais de 2020. A convocação foi publicada em edição extra do Diário do Legislativo no dia 28 de maio.