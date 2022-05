Durante as sessões ordinárias realizadas nesta semana na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador Dr. Loester solicitou melhorias em 41 bairros de Campo Grande, sendo eles: Jardim Imá, Coophafé, São Conrado, Santa Emilía, Vivendas do Parque, Residencial Oiti, Jardim Noroeste, Mata do Jacinto, Vila Almeida, Jardim Aeroporto, Monte Castelo, Centro, Vila Julieta, Novos Estados, Jardim Panorama, Santa Fé, Vivendas do Bosque.

Ainda foram protocoladas indicações para os bairros Jardim dos Estados, Jardim Leblon, São Francisco, Amambaí, Panamá, Vila Palmira, Taveirópolis, Tiradentes, Universitário, Jardim Auxiliadora, Coronel Antonino, Mata do Jacinto, Vilas Boas, Moreninha II, Vida Nova, Nova Lima, Jardim Presidente, Nova Olinda, Morada Verde, Residencial Gama, Vila Rica, Montevidéu, Monte Líbano e Jardim Paulista.

No total, foram 72 indicações com pedidos entre sinalização, limpeza, iluminação pública, patrolamento e escascalhamento, operação tapa-buraco, solicitação de transporte público, abrigo de ponto de ônibus, notificação de limpeza de terreno aos proprietários, pavimentação asfáltica, poda e remoção de árvore e reparo de boca de lobo.

Todas as reivindicações foram encaminhadas ao Gabinete da Prefeita Adriane Lopes – GAPRE para que sejam analisadas e atendidas para proporcionarem o bem-estar da população do município de Campo Grande.

Caso você tenha alguma solicitação referente ao seu bairro ou regiões vizinhas, envie para nós através das nossas redes sociais, para que nós possamos fazer a nossa parte para que ela seja atendida.