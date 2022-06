Durante Sessões Ordinárias realizadas na Câmara Municipal de Campo Grande, o vereador e vice-presidente da Casa de Leis, Dr. Loester encaminhou à prefeitura de Campo Grande solicitações para que fosse instalada sinalização semafórica no cruzamento da Rua Caxias do Sul com a Rua Alegrete.

De acordo com os moradores, a falta de sinalização adequada estava causando transtornos aos que transitam pela região, tendo em vista o grande fluxo de veículos em determinados horários, o que resultava em congestionamento, e consequentemente trazendo rico aos que atravessam a via.

Após a solicitação do vereador Dr. Loester ser encaminhada para a Prefeitura, a demanda foi atendida, para melhorar a qualidade de vida e bem-estar, além de preservar pela segurança de todos.

MAIS UM BAIRRO BENFICIADO

Em seu mandato, Dr Loester busca sempre atender as necessidades de todas as regiões de Campo Grande, e o Jardim Universitário também foi beneficiado, desta vez com operação tapa-buraco em toda a extensão da Rua Ucy Nagamine.

A solicitação foi enviada à Prefeitura via sistema em abril e maio deste ano, apresentada em sessão e atendida recentemente para beneficiar a região.

Você tem alguma solicitação referente ao seu bairro? Envie para nós através das nossas redes sociais.