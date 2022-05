Para auxiliar as pessoas com hemofilia de Campo Grande, o vereador Dr. Sandro Benites criou Projetos de Lei que buscam amenizar as dificuldades diárias dos hemofílicos.

O parlamentar deu entrada na Casa de Leis da Capital, aos Projetos de Lei nº 10.611/22 e ao nº 10.612/22. O primeiro, Institui o Dia Municipal de Conscientização da Hemofilia, a ser comemorado no dia 17 de abril de cada ano, na Capital e o segundo, Cria a Carteira de Identificação e Informação do paciente Hemofílico, na qual constarão detalhes da patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência.

Os projetos elaborados tiveram o aval do presidente da Associação das Pessoas com Hemofilia de Mato Grosso do Sul, Neder Santos. Segundo ele, existem 180 pessoas com hemofilia no estado.

Caso seja aprovado, o Dia Municipal de Conscientização da Hemofilia será comemorado no dia 17 de abril de cada ano e passará a integrar o Calendário Oficial de Eventos do Município de Campo Grande.

Já a criação da Carteira de Identificação e Informação do paciente hemofílico deverá constar detalhes da patologia, medicações utilizadas e recomendações para o tratamento de urgência e emergência, com o tipo da hemofilia da pessoa, orientações básicas quanto aos medicamentos contraindicados, procedimentos invasivos e cirurgias e com fonte destacando o alerta: “Paciente hemofílico, em caso de emergência, informar esta condição a equipe médica atendente”.

“Essa carteira servirá para instruir a equipe médica acerca da doença da pessoa, além funcionar como lembrete a ele mesmo quanto aos cuidados necessários para uma melhor qualidade de vida. Auxiliando também o pronto atendimento a ser mais ágil e eficaz, facilitando a rotina dos servidores pelas informações”, explicou Dr. Sandro Benites.

Os projetos estão em tramitação na Câmara Municipal de Campo Grande.