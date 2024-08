Vereador Dr. Sandro concede Título de Cidadão Campo-grandense a General, Brigadeiro do Ar e médica que se destacam em Campo Grande

Na noite de quinta-feira (22/8), o vereador Dr. Sandro Benites participou de uma solenidade especial na Câmara Municipal de Campo Grande, onde teve a honra de conceder o título de Cidadão Campo-grandense a três personalidades que, por seus serviços prestados à comunidade, receberam o merecido reconhecimento.

Natural de Curitiba/PR, o General Luiz Fernando Estorrilho Baganha construiu uma carreira exemplar nas Forças Armadas. Desde 1983, quando ingressou na Academia Militar das Agulhas Negras, até alcançar a posição de Comandante do Comando Militar do Oeste, o General Baganha sempre se destacou por sua liderança e compromisso com o bem-estar da população. Em Campo Grande, seu trabalho foi crucial em várias frentes, incluindo o combate à dengue, onde coordenou ações conjuntas entre as Organizações Militares do CMO e a Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande (SESAU). Sob sua liderança, as equipes militares visitaram inúmeros domicílios, identificando e eliminando focos do mosquito Aedes Aegypti, contribuindo significativamente para a saúde pública da nossa cidade.

Nascido em São Caetano do Sul/SP, o Brigadeiro do Ar Eric Breviglieri é um profissional de destaque na Força Aérea Brasileira. Com mais de 2.800 horas de voo, das quais 2.500 são na Aviação de Caça, sua trajetória reflete uma vida dedicada à defesa aérea do Brasil. Desde março de 2023, ele comanda a Base Aérea de Campo Grande, onde sua liderança tem sido essencial para manter a segurança e a eficiência das operações aéreas na região. Seu compromisso com a cidade e sua população fizeram dele um justo e merecedor do título de Cidadão Campo-grandense.

A Dra. Marilana Geimba de Lima, natural de Bento Gonçalves/RS, é uma referência na área de Mastologia em Campo Grande. Com 33 anos de profissão, ela escolheu nossa cidade como seu lar desde 1994, dedicando-se com afinco à saúde da mulher. Fundadora e Presidente da Sociedade de Mastologia de Mato Grosso do Sul, Dra. Marilana foi pioneira nas campanhas de prevenção ao câncer de mama, promovendo não apenas o tratamento, mas também a conscientização e educação sobre a importância da prevenção. Sua carreira, marcada pelo zelo, ética e excelência, tem beneficiado inúmeras vidas, sendo motivo de orgulho para Campo Grande.

“A entrega do título de Cidadão Campo-grandense é uma maneira de reconhecer e agradecer às pessoas que, com seu trabalho e dedicação, contribuem para o desenvolvimento e bem-estar da nossa cidade. O General Baganha, o Brigadeiro Breviglieri e a Dra. Marilana são exemplos de compromisso, ética e excelência em suas respectivas áreas. É uma honra para mim poder conceder esse título a eles, que agora fazem parte, oficialmente, da nossa comunidade campo-grandense”, afirmou o vereador.

A solenidade foi marcada por emocionantes homenagens, destacando o impacto positivo que esses novos cidadãos têm tido em Campo Grande.