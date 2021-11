A Ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, chegou em Campo Grande, nesta quarta-feira (24/11), para participar de agendas na Comunidade Cristã Aliançados Arena e na Casa da Mulher Brasileira.

Representando a Casa de Leis, o vereador Dr. Sandro participou do evento de Promoção do Programa Famílias Fortes, organizado pelo Deputado Federal Luiz Ovando e entregou a placa de homenagem à Ministra, do Título de Visitante Ilustre de Campo Grande, por meio do Projeto de Decreto Legislativo, de sua autoria.

Junto com a Vice-Prefeita Adriane Lopes e o Secretário da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), José Mário Antunes, o vereador aproveitou a oportunidade para apresentar ao Secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Maurício Cunha, o projeto de criação do Centro de Acolhimento Infantil, para providenciar melhores condições de vidas para as crianças em situação de vulnerabilidade.

“Eu e a Ministra temos a mesma bandeira de valorização da família, de cuidados e respeito com as mulheres, crianças, jovens e adolescentes. Tenho absoluta certeza que poderemos contar com o apoio e a sensibilidade dela para colocarmos em prática a criação do Centro de Acolhimento Infantil e tornar esse sonho realidade em nossa Capital”, disse Dr. Sandro.

Na ocasião, foram apresentados pela ministra e sua equipe vários projetos, como o Programa de Proteção à Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAAM) e Família na Escola. O objetivo é a preservação da vida de crianças e adolescentes ameaçados de morte, com ênfase na proteção integral e na convivência familiar e comunitária, a partir do que se constitui a preocupação de desenvolver uma metodologia que traduza conceitos de segurança.