Vereador Dr. Victor Rocha beneficia 11 entidades com emendas no valor de R$ 300 mil

O vereador Dr. Victor Rocha (PP) indicou 11 entidades para receber as emendas que totalizam no valor de R$300 mil. Entram na lista entidades de saúde e assistência social que prestam serviços gratuitamente aos mais diversos públicos da população.

“Todas as entidades e instituições beneficiadas com nossas emendas parlamentares, estão comprovadamente ajudando a população. Realizam um trabalho sério e necessário na promoção do bem-estar dos atendidos”, disse o parlamentar progressista.

Confira as entidades beneficiadas:

• Associação Fazer O Bem Faz Bem

• Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande – MS (APAE)

• Associação de Pais e Amigos Do Autista (AMA)

• Centro de Integração Criança e Adolescente (CICA)

• Associação A.T.O. – Amparar, Transformar e Orientar

• Cotolengo Sul-mato-grossense

• Associação Juliano Varela

• Associação de Amparo a Maternidade e a Infância/ AAMI

• Associação Beneficente Santa Casa

• Hospital De Câncer De Campo Grande/MS – Alfredo Abrão

• SESAU – Secretaria Municipal De Saúde (valor destinado a SESAU para repasse a

UBSF COHAB – Dr. Olimpio Cavalheiro)