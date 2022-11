Presidente do da Mulher Negra do Pantanal e Líder Comunitário receberam a Comenda. Na noite desta quarta-feira (23), a Câmara Municipal de Campo Grande realizou uma Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa “Zumbi dos Palmares”, em comemoração ao Dia Nacional da Consciência Negra.

O vereador Dr. Victor Rocha homenageou o presidente do Instituto da Mulher Negra do Pantanal – IMNEGRA, Ednir de Paulo, que de 2013 a 2017, através do PCP da Vale capacitou mais de 800 mulheres em situação de vulnerabilidade econômica-social e racial, em corte e costura, atendendo Corumbá, Ladário e Bolívia e região da fronteira. Atual Conselheira Estadual de Direitos do Negro e Direito da Pessoa Humana.

Também foi homenageado o líder comunitário da Região Prosa e ex-conselheiro do Conselho Estadual de Defesa dos Direitos dos Negros, Moacir Barbosa da Silva.

“Tanto a Ednir como o Moacir desenvolvem importante trabalho junto à comunidade. Por isso, indicamos seus nomes para receber essa honraria em reconhecimento à atuação ímpar em Corumbá e em Campo Grande. Parabenizo a todos os homenageados”, pontuou Dr. Victor Rocha.

O evento ocorreu no Plenário Oliva Enciso, na sede da Casa de Leis. A solenidade foi proposta pelo vereador Junior Coringa, que comentou o quão importante foi o momento para a Capital. “Hoje vimos o reconhecimento de pessoas e cidadãos da sociedade civil que lutam contra discriminação e racismo. Encontramos pessoas que trabalham contra o racismo e preconceito, muitos anônimos e direto na base, na periferia, então é importante dar o reconhecimento a essas pessoas”, declarou.

A comenda é concedida a pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram no combate a quaisquer discriminações ou preconceito. Também são ponderados atos em defesa dos princípios fundamentais do cidadão e na defesa da vida. A homenagem foi criada por meio do Decreto Legislativo nº 690/01.

Quem foi Zumbi? – Zumbi dos Palmares, foi o último dos líderes do Quilombo dos Palmares. Ele nasceu na então Capitania de Pernambuco, em região hoje pertencente ao município de União dos Palmares, no estado de Alagoas. Importante guerreiro na história brasileira, Zumbi foi um dos pioneiros na resistência contra a escravidão na América.