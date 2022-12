O vereador Dr. Victor Rocha homenageou na última segunda-feira (19/12) em Sessão Solene de Outorga da Medalha Legislativa “Doutor William Maksoud”, os médicos Djamir Seixas César, Marcelo Santana Silveira, Daut Galvão de França Júnior e Glauco Batista Almeida.

O Dr. Djalmir é o coordenador de Atendimento do Projeto Casa Rosa e médico intervencionista no SOS Unimed, o Dr. Marcelo atualmente exerce o cargo de Presidente do Sindicato dos Médicos de Mato Grosso do Sul e é médico do corpo clínico da Clínica Médica e da Nefrologia do Hospital Unimed de Campo Grande e Nefrologista na Clínica Hiperrim.

Outros homenageados foram o diretor Técnico e Proprietário da Clínica Diagnóstica, Daut Galvão de França Junior e Dr. Glauco Batista Almeida que atua na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e na Clínica de Olhos Pró Oftalmo.