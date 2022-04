Durante confusão em festa de aniversário na noite do último sábado (16) o Vereador Nilsinho Construtor é acusado de dar golpe agredir a cunhada em Fátima do Sul. Durante a confraternização a esposa do vereador e sua irmã iniciaram uma discussão, momento em que o filho do vereador de 29 anos deferiu uma voadora na tia. A vítima caiu e quando se levantou para se defender da agressão foi surpreendida com um golpe “mata-leão” aplicado pelo vereador Nilsinho Construtor. O caso está registrado na Delegacia de Polícia como Violência Doméstica.