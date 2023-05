Vereador é preso acusado de invadir residência da ex-namorada

A PM prende o Vereador Eliel Vaz acusado de invasão de domicílio e por ameaçar a ex-namorada de 35 anos em Sidrolândia. Eliel levava um facão no carro e estava bêbado resistiu a prisão e foi levado no camburão da polícia. De acordo com a vítima há seis meses foi agredida por ele; mas não registrou B.O. No domingo (7) ele chegou embriagado na sua casa na Rua Alagoas querendo entrar a força. Após conseguir seu êxito proferiu xingamentos em tom de ameaça. Com a chegada dos militares retornou ao carro quando foi detido.