Na manhã desta segunda-feira (25), o vereador Edu Miranda acompanhou o início das obras asfáltica das ruas do bairro Vila Nasser. “Estou hoje aqui acompanhando o início das obras asfáltica no bairro Vila Nasser, onde os moradores tanto esperaram. Eu e os moradores do bairro Vila Nasser agradecemos o início das obras que foi solicitado no mandato do ex-prefeito Marquinhos Trad e agora a execução no mandato da nossa Prefeita Adriane Lopes”, ressalta Edu Miranda.

O proprietário do comércio agropet house, Alex, comenta sobre a importância de está recebendo o asfalto na região. “É uma alegria por ter esse sonho realizado, porque na época de chuva é o barro que atrapalha, na época da seca é a poeira. Então graças ao vereador Edu Miranda, nós do bairro Vila Nasser e região estamos tendo esse sonho realizado”.