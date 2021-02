Com o início da imunização contra Covid-19 de idosos acamados, com mais de 80 anos, na terça-feira (2), pelas equipes da Secretaria Municipal de Saúde de Campo Grande, vereadores cederam carros auxiliando na logística da ação.

Para a concluir a vacinação de 1.147 idosos em duas semanas, os parlamentares ofereceram apoio, dobrando o número de atendimentos.

Os carros, e motoristas cedidos pelos vereadores, levam os profissionais de saúde até quem precisa receber as doses.

O apoio logístico da Casa de Leis começou no dia 21 de janeiro quando as vacinas começaram a ser aplicadas em idosos que vivem em abrigos e instituições. Doses também foram aplicadas em profissionais de saúde que atuam na linha de frente.

O vereador Edu Miranda apoiou a ideia, e seu motorista, Geraldo Rodrigues, acompanhou os profissionais da saúde da SESAU em 37 residências nas proximidades da UBS Lar do Trabalhador, UBS Dr. Nicolau Fragelli.

“Como trabalho com famílias que possuem pacientes acamados, entendo o esforço que é tirar uma pessoa de sua residência, expondo-a a uma queda ou piora do quadro de saúde. Achei genial a ideia de logística feita em parceria com a SESAU, melhorou muito a distribuição e fora a segurança que os pacientes ganham, com os profissionais indo até a sua casa”, afirmou Edu Miranda.

A definição sobre a vacinação é feita pela Sesau, conforme cadastro existente e acompanhamento feito pelas unidades de saúde. As visitas são diárias e a Câmara de Campo Grande cedeu veículos para atuar em todos os distritos da cidade.