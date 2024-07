Vereador Edu Miranda apresenta 10 indicações para melhorias em Campo Grande

Na 39ª sessão ordinária, dia 4 de julho de 2024, o vereador Edu Miranda (Avante) apresentou 10 novas indicações com foco na qualidade de vida da população e na infraestrutura da cidade. As propostas demonstram o compromisso do vereador em atender às demandas da comunidade e buscar soluções para os desafios enfrentados pelos moradores de Campo Grande.

Confira alguns dos destaques das indicações:

Troca de lâmpada queimada: O vereador solicitou a troca de lâmpada queimada na Rua dos Recifes, nº 435, no Bairro Coophavila II.

Implantação de semáforo: O vereador solicitou a implantação de um semáforo no cruzamento da Avenida Marinho com a Avenida Dr. Nasri Siufe, no Bairro Coophavila II.

O vereador solicitou a implantação de sinalização horizontal e vertical (PARE e LINHA DE ÔNIBUS) na Rua 49, esquina com a Rua 59, na Vila Nova Campo Grande.

As propostas do vereador Edu Miranda demonstram sua sensibilidade às demandas da população e seu compromisso em trabalhar para construir uma Campo Grande cada vez melhor.

“Juntos, podemos construir uma Campo Grande mais bonita, mais justa e mais próspera!”