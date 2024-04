Vereador Edu Miranda apresenta 17 indicações buscando melhorias para a Capital

Na 17ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Grande, realizada nesta terça-feira (09/04), o Vereador Edu Miranda (Avante) apresentou 17 indicações, buscando melhorias para a infraestrutura e qualidade de vida da população em diversos bairros da cidade.

As indicações abrangem demandas como:

Poda de árvores: Praça Humberto Canalle Júnior (Jardim Autonomista)

Praça Humberto Canalle Júnior (Jardim Autonomista) Contenção de vazamento de água: Rua Terlice Maria, 1406 (Vila Manoel Taveira)

Rua Terlice Maria, 1406 (Vila Manoel Taveira) Implantação de sinalização horizontal e vertical: Rua Barueri, em frente à EMEI Maria Oliveira Lima (Moreninha I)

Rua Barueri, em frente à EMEI Maria Oliveira Lima (Moreninha I) Tapa-buraco: Rua Padre João Crippa, 2715 (Monte Castelo)

Rua Padre João Crippa, 2715 (Monte Castelo) Tapa-buraco: Rua Guiratinga, 338 (Vila Palmira)

O Vereador Edu Miranda destacou o compromisso com o trabalho em prol da comunidade “Continuamos atuantes na Câmara Municipal, buscando soluções para os problemas da nossa cidade. As indicações apresentadas nesta sessão são fruto do nosso trabalho junto à população, ouvindo suas demandas e buscando melhorias para a qualidade de vida de todos.”

O Vereador destacou a importância da participação da população. “É importante que a população acompanhe o nosso trabalho e nos cobre. As indicações são apenas o primeiro passo, e precisamos da mobilização da comunidade para que as demandas sejam atendidas”.

