Há 14 anos os moradores do bairro Jardim Tarumã sofrem com problemas para escoamento de água na rua da Integração, esquina com a rua Acaiá. “Moradores da região me procuraram e relataram que a muito tempo eles sofrem com o problema de água parada com mau cheiro, atraindo mosquitos da dengue e trazendo riscos para a saúde da população”, afirma o vereador Edu Miranda.

Vereador Edu Miranda visita o bairro Jardim Tarumã e comemora a execução do serviço. “Estou feliz por ver que a demanda que solicitamos está sendo realizada, principalmente por colocar um fim nesse problema de anos, que prejudicava o dia a dia dos moradores”, afirma.

Equipe da SISEP, está no local executando o serviço, com previsão de término em até 1 mês.