Vereador Edu Miranda comemora retorno do recesso parlamentar nesta terça-feira

A sessão ordinária desta terça-feira (01), marca a abertura dos trabalhos Legislativo Municipal no segundo semestre de 2023.

Os vereadores votam três vetos na 42ª sessão ordinária de 2023. Entre eles, veto total do projeto de lei 10.829/22, que assegura aos alunos com deficiência ou cujos pais, ou responsáveis, sejam pessoas com deficiência, ou pessoa idosa, a prioridade de matrícula em Escola da REME mais próxima de sua residência.

“Estou entusiasmado com o retorno dos trabalhos parlamentares, pois é assim que podemos exercer nossas funções pensando no bem-estar da população campo-grandense”, comemora vereador Edu Miranda.

Os trabalhos administrativos e em gabinetes continuaram normalmente.