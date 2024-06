Vereador Edu Miranda: Compromisso com Campo Grande e Responsabilidade Social

Nos últimos três anos, o vereador Edu Miranda se destacou em Campo Grande ao apresentar cerca de 3.000 indicações para melhorias na cidade. Suas iniciativas abrangem uma vasta gama de necessidades urbanas, refletindo um comprometimento contínuo com o bem-estar dos moradores.

Entre suas solicitações, o tapa-buraco se destaca com aproximadamente 1.437 pedidos, demonstrando a urgência e a importância desse serviço para a infraestrutura viária. Além disso, Miranda requisitou 294 ações de patrolamento e cascalhamento, visando melhorar as condições das vias não pavimentadas. A iluminação pública também foi foco de sua atuação, com mais de 285 pedidos de troca de lâmpadas, enquanto a segurança no trânsito foi reforçada com 280 solicitações para a implantação de sinalização e quebra-molas.

Até o momento, cerca de 2.000 dessas indicações foram atendidas, evidenciando a eficácia e a relevância de seu trabalho legislativo. Complementando essas ações, Edu Miranda criou 42 projetos de lei em parceria com outros vereadores, visando promover políticas públicas mais abrangentes e eficazes.

Para além de sua atuação na Câmara Municipal, Eduardo Miranda é formado como assistente social e fundador da associação “Fazer o Bem Faz Bem”, que há 15 anos desenvolve diversos trabalhos sociais em Campo Grande. A associação oferece cursos gratuitos de culinária, informática e oficinas de artesanato, beneficiando a comunidade local. Além disso, a entidade empresta equipamentos de apoio, como cadeiras de rodas, cadeiras de banho, camas hospitalares e muletas, com mais de 3.600 materiais atualmente em circulação. O processo é simples: os interessados entram em contato, fazem um cadastro e recebem os equipamentos, recolhidos pela associação após o uso.

Atualmente, Eduardo Miranda é o presidente de honra da associação devido às suas responsabilidades como vereador, mas continua contribuindo à distância para o sucesso do projeto, que ele chama carinhosamente de “a menina dos olhos”. Localizada no bairro Santa Luzia, na Rua Januário Barbosa, 366, a associação realiza feiras de arrecadação e depende de doações externas para manter suas atividades.

O compromisso de Edu Miranda com Campo Grande vai além das políticas públicas, englobando uma dedicação pessoal à melhoria das condições de vida da população por meio de ações sociais concretas e eficazes.