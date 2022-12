O Vereador Edu Miranda está em seu segundo ano como vereador de Campo Grande, e tem mostrado ter um mandato atuante. Em dois anos de mandato, o vereador Edu Miranda realizou cerca de 670 reivindicações, sendo mais de 340 indicações de melhorias apenas esse ano.

As solicitações de patrolamento são cerca de 180 pedidos, troca de lâmpadas são 70, tapa-buracos chegam a 60 e também outras indicações como segurança pública, semáforos, quebra-molas, poda de árvores e até mesmo asfalto para a região do bairro Parque do Lageado e Parque do Sol.

Em 2022, o vereador Edu Miranda teve cerca de 50 indicações atendidas, incluindo asfalto no bairro Vila Nasser e término de obras na USF no bairro Santa Emília.

“Fico muito feliz por ver que meu mandato está trazendo melhorias para a população Campo-grandense. Eu vou continuar trabalhando para que mais pessoas sejam atendidas e para que mais melhorias sejam realizadas, pois é dessa forma que vou conseguir fazer com que a nossa população seja ouvida”, afirma o vereador Edu Miranda.

O vereador também realizou mais de 40 atendimentos à população no gabinete. E também visitas aos bairros para buscar melhorias e ouvir moradores.

Vereador Edu Miranda apresenta emendas direcionadas a área da saúde, lazer, esporte e infraestrutura.

Na sessão ordinária da última quinta-feira (08), os vereadores votaram a Lei Orçamentária Anual (LOA) para 2023, na Câmara Municipal de Campo Grande.

Neste ano, cada vereador pode apresentar emendas impositivas no valor de R$ 200 mil, sendo metade obrigatoriamente destinada à saúde e a outra metade para ser aplicada em diferentes áreas como infraestrutura, educação, assistência social, esporte, cultura, entre outros.

As emendas apresentadas pelo vereador Edu Miranda contemplam a área da saúde, lazer, esporte e infraestrutura.

“Pretendo atender a região da Vila Nasser e Vila Carvalho com uma Unidade Básica de Saúde Familiar. E também a revitalização e construção de pista de caminhada, academia ao ar livre e parquinho para as crianças, na praça do bairro Nova Bandeirantes/ Coophavila I”, explica o vereador Edu Miranda.

A proposta do projeto será encaminhado para sanção ou veto da prefeita Adriane Lopes.

