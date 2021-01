Idealizador do projeto Fazer o bem faz bem, o vereador Edu Miranda, realizou nesta semana a doação de uma máquina de costura industrial que auxiliará na confecção de assentos e encostos de cadeiras de rodas reformadas, que são emprestadas ou doadas a quem precisa.

O projeto, que há 13 anos ameniza a difícil situação de quem precisa de cadeira de rodas e não tem como comprar, assiste as pessoas, oferecendo apoio às famílias carentes. “O maquinário proporciona ao projeto a reforma destas cadeiras de rodas, ampliando a vida útil de uso, consertando e proporcionando maior conforto, qualidade e um trabalho de reconstrução mais elaborado e resistente às cadeira, que são para muitos, o único meio de locomoção”, declara o vereador.