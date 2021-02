Na manhã do dia 09 de fevereiro, o vereador e vice-presidente da Câmara Municipal de Campo Grande Edu Miranda (Patriota), participou de uma reunião na Câmara Municipal de Campo Grande, para discutir junto com os colegas vereadores acerca da volta às aulas na Rede Municipal de Ensino (REME).

Edu é contra o retorno presencial das aulas, levando em consideração o risco em que os alunos, profissionais da educação e funcionários estariam sendo expostos nesse momento, devido à pandemia.

“Eu considero a sala de aula importante sim, é a maneira mais coerente de se aprender, mas o momento é de permanecer em casa, essa é a melhor maneira de salvar vidas” destacou o vereador,” No momento é necessário investimento em educação a distância.” Completou.

A Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande pretende retomar as aulas presenciais ainda antes de julho deste ano, adotando todas as medidas de biossegurança para prevenção à transmissão do Covid -19.