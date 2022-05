Na manhã desta terça-feira (03), o vereador Edu Miranda entregou na sessão, moção de congratulações ao cabo Rubson Pires de Oliveira lotado na DINTEL (Diretoria de Inteligência da PMMS) e ao cabo Amarildo José dos Santos, lotado no 10° batalhão.

“A justa homenagem é em reconhecimento ao comprometimento dos servidores na polícia militar do estado de Mato Grosso do Sul, os quais realizam trabalhos fundamentais com dedicação e competência por meio de ações de combate às práticas delituosas, sempre com o intuito de garantir a segurança e proteção da população. Sendo merecedores de tal honraria desta Casa de Leis. Aos referidos policiais militares, minha profunda estima e admiração”, afirma o vereador Edu Miranda.

Também entregou moção de congratulações ao competente Guarda Civil Metropolitano, Genilson Oliveira de Freitas pelo excelente desempenho em seu cargo.

Genilson ingressou na Guarda Civil Metropolitana em 2014 e hoje atua no núcleo da DARTHESY, onde tem se destacado por realizar seus trabalhos com exímio, profissionalismo e dedicação, contribuindo assim, para preservação da ordem pública.

“Essa moção tem a finalidade de enaltecer o empenho que Genilson exerce em sua profissão como Guarda Civil Metropolitano, que por sinal tenho grande admiração”, finaliza Edu Miranda.

O cabo Rubson Pires de Oliveira, o cabo Amarildo José dos Santos e o Guarda Civil Metropolitano Genilson Oliveira de Freitas, ressaltam estarem felizes pelo reconhecimento do vereador Edu Miranda e da Câmara Municipal.

