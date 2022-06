Na manhã desta quarta-feira (15), o vereador Edu Miranda participou do programa Jornal da Hora com Arthur Mário na Rádio Hora 92,3 FM. Na entrevista, Edu Miranda falou sobre sua gestão como vereador na Capital. “Eu fui eleito pela população campo-grandense para fazer diferença em nossa cidade, e é isso que eu estou buscando cumprir em minha gestão como vereador”, afirma.

O vereador Edu Miranda falou sobre a assinatura de convênios para execução de obras asfáltica para o Jardim Itamaracá, Parque do Sol e Jardim Colorado. “Estou trabalhando junto com a nossa Prefeita Adriane Lopes, para encontrarmos formas de melhorar a qualidade de vida da população campo-grandense. Felizmente as regiões do Jardim Itamaracá, Parque do Sol e Jardim Colorado serão contemplados com o asfalto, e tenho certeza que a pavimentação dessas regiões vai melhorar o dia a dia dos moradores”.

O vereador ressalta que trabalha focado em atender os pedidos dos moradores da Capital. “Eu recebo diariamente solicitações para melhorias de bairros em Campo Grande. Eu e minha equipe estamos trabalhando fortemente para que todos os pedidos sejam atendidos”, finaliza.