Na manhã de Segunda-Feira (8) o Vereador Edu Miranda recebeu uma visita ilustre em seu gabinete, o Padre Valdeci Marcolino Diretor do Cotolengo(Instituição que atende crianças, jovens e adultos com paralisia cerebral grave ou sequelas neurológicas, vindas de famílias carentes).

Atualmente, pouco mais de 150 meninos e meninas com idade superior a 30 anos recebem atendimentos específicos como fisioterapia, nutrição, fonoaudiologia, pedagogia, terapia ocupacional, psicologia, enfermagem, assistente social entre outros voltados para proporcionar conforto e qualidade de vida aos pequeninos.

Durante a conversa, Edu firmou parceria com o Padre e disse estar muito contente em poder ajudar ainda mais a população. ‘’Me identifico muito com o trabalho do Cotolengo e estou muito contente em firmar mais uma parceria em nome da saúde e bem-estar da população ‘’, afirmou Edu Miranda.