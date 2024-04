Vereador Edu Miranda oficializa filiação ao Avante e homologa pré-candidatura a vereador

Com um compromisso inabalável com o desenvolvimento de Campo Grande, o vereador Edu Miranda oficializou nesta sexta-feira (05/04) sua filiação ao Avante. A cerimônia reuniu autoridades, lideranças políticas e comunitárias, além de amigos e familiares do vereador.



Em seu discurso, Edu Miranda destacou os motivos que o levaram ao Avante. “Encontrei no partido um ambiente acolhedor, com pessoas que compartilham dos meus valores e ideais. Acredito que o Avante é a melhor plataforma para que eu possa continuar lutando pelo bem-estar da nossa cidade”, afirmou.



Com a filiação ao Avante, Edu Miranda consolidou sua pré-candidatura a vereador nas eleições de 2024. “Pretendo continuar trabalhando com afinco para defender os interesses da população de Campo Grande. Vou lutar por mais educação, segurança e qualidade de vida para todos”, enfatizou.



Edu Miranda possui um extenso histórico de serviços prestados à comunidade, e convida a todos para que se unam a ele nesse novo projeto. “Juntos, podemos construir um futuro melhor para Campo Grande. Contamos com o seu apoio e participação”, finalizou.



