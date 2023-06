Vereador Edu Miranda participa da sessão solene em comemoração ao Dia dos Agentes Comunitários de Saúde

Na noite de quarta-feira (14), o vereador Edu Miranda participou da Sessão Solene de outorga da Medalha do Mérito Legislativo “Ruth Brilhante”, em comemoração ao Dia dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a Endemia, na Câmara Municipal de Campo Grande.

“A justa homenagem é em valorização dos profissionais com a relevância no cuidado diário com a saúde de toda a comunidade Campo-grandense”, explica o vereador Edu Miranda.

Os homenageados do vereador Edu Miranda foram o Alexandre Rezende Ribeiro e o Odailson Melin Canhete.