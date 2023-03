Na noite dessa quarta-feira (08), o vereador Edu Miranda participou da Sessão Solene de outorga da Medalha Legislativa “Celina Martins Jallad”, em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na Câmara Municipal de Campo Grande. “A justa homenagem tem como objetivo homenagear diversas mulheres em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à sociedade campo-grandense”, explica o vereador Edu Miranda. As homenageadas da noite pelo vereador Edu Miranda foram Marcia Regina do Espirito Santo Tavares e Wania Lucia Soares Faria.