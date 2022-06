Nesta quarta-feira (22), a Câmara Municipal promoveu Audiência Pública para debater os cortes feitos na pavimentação asfáltica pela Empresa Águas Guariroba e a qualidade dos reparos realizados.

O debate foi convocado devido à quantidade de reclamações sobre danos no asfalto, algumas vezes logo depois do recapeamento, para ligação da rede de esgoto, rede de água ou conserto de vazamentos. Em muitos casos, os reparos não são feitos de forma adequada e há o prejuízo pela empresa recortar asfalto recém concluído.

Vereador Edu Miranda relata que as reclamações são constante com relação aos cortes e aos danos causados nos asfaltos pela empresa Águas Guariroba, trazendo transtorno para a população campo-grandense.

“Temos que encontrar soluções viáveis para ambos lados, tanto para a população, quanto para a empresa Águas Guariroba. E tenho certeza que vamos conseguir”, afirma o vereador Edu Miranda.

Após a audiência, foi firmado um compromisso da Águas em destacar duas equipes exclusivas para refazer os reparos que já apresentam desgaste nas ruas da cidade. Também irá deixar os ramais de ligação de água e esgoto nos novos empreendimentos, para que, quando as casas sejam construídas, não seja necessário cortar novamente o asfalto. Além disso, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) também será consultada antes de uma nova intervenção – a Agência ainda ficará encarregada de sinalizar o local da obra.

“Agora com a decisão apresentada na audiência, vamos acompanhar para que os problemas sejam solucionados para melhorar a vida da população campo-grandense”, finaliza vereador Edu Miranda.