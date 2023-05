Vereador Edu Miranda pede melhorias para bairros da Capital

O vereador Edu Miranda solicitou hoje (16) em plenário da Câmara Municipal 20 melhorias para os bairros de Campo Grande. São: Serviço de manutenção de semafórico com defeito na Rua Hikaru esquina com a Avenida Gabriel Spipe Calarge no Jardim das Nações; implantação de sinalização quebra-molas ou faixa elevada em frente à Escola Afetiva na Rua Acrópole, bairro Carandá Bosque.

Na Vila Nasser serviço de troca de lâmpada queimada e substituição por lâmpada de LED em poste localizado na Rua São Bartolomeu. E serviço de viabilidade técnica para implantação de sinalização quebra-molas ou faixa elevada em frente à Escola Municipal Aglair Maria Alves na Rua da Ilha, no bairro Coophavila II.

Além de serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Doutor Eduardo Machado Metello, no bairro Chácara Cachoeira.

Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).