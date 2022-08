No último sábado (06), aconteceu o Arraiá do Cotolengo em Campo Grande. A festa é conhecida pelos belos atos de solidariedade, contou com comidas típicas, dança de quadrilha, músicas regionais, festival de prêmios para arrecadar fundos para a instituição e muita diversão para toda a família.

Vereador Edu Miranda fala sobre a importância do evento para a instituição. “O Cotolengo precisa realizar esses eventos para arrecadar fundos e continuar realizando o trabalho incrível com nossas crianças e adolescentes especiais. Fico muito feliz em ver que a população abraça essa causa e participam do evento”, afirma.

O Cotolengo Sul-mato-grossense é uma entidade sem fins lucrativos criada em 20 de julho de 1996, com a finalidade de oferecer atendimento a crianças, jovens e adolescentes portadores de paralisia cerebral grave.