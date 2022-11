O vereador Edu Miranda organizou hoje (23) pela manhã uma reunião com moradores da Vila Sargento Amaral para falar sobre segurança dos moradores. Além dos moradores, o Secretário da SEMADUR, Luis Eduardo Costa, Policiais Militares e a Guarda Civil Metropolitana, participaram da reunião. “Recentemente estou recebendo diversas reclamações de moradores da região, relatando que nos últimos dias estão ocorrendo muitos furtos em residências, vidros de carros quebrados para roubos, furtos de fios elétricos e até mesmo violência, vindo de usuários”, conta o vereador Edu Miranda.

Os moradores acreditam que a vinda dos usuários para a região, foi após a mudança de local de distribuição de alimentos para os mesmos. Antes a distribuição de alimentos eram feitas na região da antiga rodoviária e recentemente mudou-se para a Praça próximo do Monumento Carro de Boi. “Nós moradores não somos contra a distribuição de alimentos, mas pedimos que seja realizado rondas policiais no local, para evitar que os furtos e roubos continuem acontecendo”, explica o morador.

O vereador Edu Miranda afirma que irá buscar melhorias para a região, para atender a demanda dos moradores. “Vamos buscar formas para melhorar a segurança dos moradores e contribuir para o funcionamento da distribuição de alimentos para os mais necessitados”, finaliza.