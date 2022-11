Na noite de terça-feira (22), o presidente da Câmara Municipal de Rochedo, Waldemir Lúcio Rômulo (Peninha), entregou a Medalha de Honra ao Mérito Legislativo Especial ao vereador Edu Miranda.

“Fico muito honrado por está recebendo essa Medalha, pois significa muito ser reconhecido pelo meu trabalho em prol da população. Gostaria de agradecer de coração ao meu amigo e Presidente da Câmara de Rochedinho, Waldecir pela bela homenagem”, afirma o vereador Edu Miranda.

A Medalha de Honra ao Mérito é um título dado a pessoas ou organizações que atingiram o reconhecimento público das suas atividades. Este reconhecimento surge, muitas vezes, de uma postura ética no desenvolvimento do trabalho rotineiro para com a sociedade.