Vereador Edu Miranda solicita 10 indicações de melhorias para bairros da Capital

Na 30ª sessão ordinária de 2023, realizada nesta terça-feira (30), o vereador Edu Miranda solicitou 10 melhorias para os bairros de Campo Grande.

Entre elas, solicitando serviço de implantação de uma academia ao ar livre na Praça, no quadrilátero da Avenida Bandeirantes, na Rua Paissandu e Rua Alexandre Faráh, no bairro Amambai.

Solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Monte Azul esquina com a Rua Tenente Lira, no bairro Vila Nasser.

No bairro Parque do Lageado, solicitando substituição de lâmpada queimada no posto localizado na Rua João Selingardi.

Solicitando serviço de substituição de lâmpada queimada no poste localizado na Rua Benedito Maia de Figueiredo, no bairro Parque do Lageado.

Também foi solicitado serviço de patrolamento e encascalhamento em toda a extensão da Travessa Média- Residencial Joana D’arc.

Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).