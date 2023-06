Vereador Edu Miranda solicita 12 indicações de melhorias para bairros da Capital

Na 34ª sessão ordinária de 2023, realizada nesta terça-feira (20), o vereador Edu Miranda solicitou 12 melhorias para os bairros de Campo Grande.

Entre elas, solicitando serviço de substituição de lâmpada queimada por led no poste localizado na Rua São Bartolomeu, no bairro Vila Nasser.

Solicitou serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Catenge, no bairro Vila Silvia Regina.

No bairro Cabreúva, solicitou conserto de corrimão da ponte situada na Rua Antônio Maria Coelho, esquina com a Avenida presidente Ernesto Geisel.

Solicitou serviço de limpeza, roçada e retirada de lixos em terrenos, na Rua Manoel Cordeiro Damião esquina com a Rua Itamirim, no bairro Altos do Panamá.

Também solicitou serviço de tapa-buraco na Rua Fernão de Magalhães, no bairro Vila Marli.

Todas as indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para providenciar junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).